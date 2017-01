ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ 24 ಗಂಟೆ ಕಳೆಯುವುದರೊಳಗೆ ಟ್ರಂಪ್ ಗೆ ಐಎಸ್ ಉಗ್ರರ ಬೆದರಿಕೆ!

ತಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಐಎಸ್ ಐಸ್ ಉಗ್ರರ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ವಿರುದ್ಧ ಉಗ್ರರನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಕೆಲ ಸಂಘಟನೆಗಳಿಂದ ಟ್ವೀಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಬೆದರಿಕೆ.

Story first published: Saturday, January 21, 2017, 19:54 [IST]

English summary

Within 24 hours after the presidential address, several social media groups having IS and al-Qaeda affiliations Gives warning to the president.