ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರಲು ಯತ್ನಿಸಿದ್ದ ISIS ಉಗ್ರ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಸೆರೆ

ಬಂಧಿತನ ಬಳಿ, ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಕೆಲ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಗಳು, ಕೆಲವಾರು ಸ್ಥಳಗಳ ವಿವರಗಳು, ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲ ದಾಖಲೆಗಳೂ ಇವೆಯೆಂದು ಅಮೆರಿಕದ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Story first published: Monday, April 3, 2017, 11:38 [IST]

English summary

An ISIS terrorist, who was trying to head towards India using American Passport has been arrested in Washington by American Agencies on April 3rd, 2017.