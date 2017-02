ಡ್ರೋನ್ ಮೂಲಕ ದಾಳಿ ನಡೆಸಲು ಐಎಸ್ಐಎಸ್ ಸಂಚು

ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳ ಭದ್ರತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಸಡ್ಡು ಹೊಡೆಯಲು ನಾನಾ ರೀತಿಯ ಕಸರತ್ತುಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಐಎಸ್ಐಎಸ್ ಉಗ್ರರಿಂದ ಹೊಸ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆ.

English summary

The ISIS terrorists have prepared tiny drones to conduct bomb attacks. After getting success in experimental efforts regarding drone attack, now the outfit is planning to spread it to the worldwide. This may throw new challenges to the nations which are facing ISIS threat.