ಕಾಶ್ಮೀರದ ಪ್ರತ್ಯೇಕತಾವಾದಿಗಳಿಗೆ 800 ಕೋಟಿ ರು ಸುಪಾರಿ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತಂತೆ. 2016 ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಈ ಭಾರಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಗೂಢಚಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಐಎಸ್ ಐ ಒದಗಿಸಿದೆ. ಆದ್ರೆ, ಮೋದಿ ಇಟ್ಟ ನಡೆಯಿಂದ ಕೊಂಚ ಬ್ರೇಕ್ ಬಿದ್ದಿದೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

Between 2016 and 2017 a sum of Rs 800 crore was transferred to the separatists in Kashmir to create the unrest, an Intelligence Bureau file states. Money came in through various channels, the IB dossier reads while also adding that fund transfer had slowed down after November 2016.