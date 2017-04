ಬಾಂಬ್ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ 90 ಐಎಸ್ಐಎಸ್ ಉಗ್ರರು ಹತ: ಅಮೆರಿಕ

ಆಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ- ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಗಡಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ನಂಗರ್ಹಾರ್ ಎಂಬ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಗುಹೆಗಳನ್ನು ಐಎಸ್ ಉಗ್ರರು ತಮ್ಮ ಅಡಗುದಾಣವಾಗಿಸಿದ್ದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಅಮೆರಿಕ ಪಡೆ ಏಪ್ರಿಲ್ 13ರ ರಾತ್ರಿ ಬಾಂಬ್ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿತ್ತು.

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

The number of terrorists of the Islamic State killed in the bombing by the United States of America has gone up to 90. The US had dropped the MOAB or the Mother of All Bombs at Nangarhar, Afghanistan on Thursday.