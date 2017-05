ಗನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಡಿ ಭಾರತ ಯುವತಿಗೆ ಪಾಕ್ ನಲ್ಲಿ ಮದುವೆ?

ಉಜ್ಮಾ ಎಂಬ ಭಾರತೀಯ ಯುವತಿ ವಿವಾಹವು ಇದೇ ತಿಂಗಳ 3ರಂದು ನಡೆದಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಮೇ 5ರಂದು ಭಾರತೀಯ ಹೈ ಕಮೀಷನ್ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದ್ದ ಆಕೆ, ತಮಗೆ ಜೀವ ಬೆದರಿಕೆಯೊಡ್ಡಿ ತನಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆಕೆ ದೂರಿದ್ದಾಳೆ.

English summary

A 20-year-old Indian woman Uzma, who approached the Indian High Commission in Islamabad with a request to repatriate her, today alleged that she was forced to marry a Pakistani citizen Tahir Ali, on gunpoint, marking a new turn in the case.