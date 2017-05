ಭೀಕರ ಸೈಬರ್ ದಾಳಿ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದ ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ವೈದ್ಯ

ಲಂಡನ್ ನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನ್ಯೂರಾಲಜಿ ಮತ್ತು ನ್ಯೂರೋ ಸರ್ಜರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನ್ಯೂರೋಲಜಿ ರೆಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಆಗಿರುವ ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ಡಾ. ಕೃಷ್ಣ ಚಿಂತಪಲ್ಲಿ ಇಂಥಹದ್ದೊಂದು ಸೈಬರ್ ದಾಳಿ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂಬ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದರು.

English summary

The world was hit by WannaCry, a ransomware. It would be interesting to note that a doctor of Indian origin had warned against the cyber-hack of the UK's state run National Health Service just a few days before it crippled the country's network.