ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ವೈದ್ಯ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ಸಾವು

ಹೆನ್ರಿ ಫೋರ್ಡ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಯೂರಾಲಜಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರಾಗಿದ್ದ 32 ವರ್ಷದ ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಮೃತ ದೇಹ ಗುರುವಾರ ತಡ ರಾತ್ರಿ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

English summary

A doctor of Indian origin was found dead under mysterious circumstances in a car in the US state of Michigan. The 32 year old doctor, Ramesh Kumar worked in the Urology Department of the Henry Ford Hospital, was found dead on the passenger seat of a car in a rest area, some 90 miles out of Detroit, on late Thursday evening.