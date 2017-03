ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯನ ಹತ್ಯೆ

ದಕ್ಷಿಣ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದ ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ಉದ್ಯಮಿ ಹರ್ನೀಶ್ ಪಟೇಲ್ ಎಂಬುವರನ್ನು ಅವರ ನಿವಾಸದ ಮುಂದೆಯೇ ಹತ್ಯೆ.

English summary

With the nation still in shock from the killing of an Indian engineer in the US last week, another Indian-origin businessman has been shot dead outside his home in South Carolina, media reports said.