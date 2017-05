ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಿಂದ ಇಸ್ಲಮಾಬಾದ್ ನಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಜೆಯ ಬಂಧನ

ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಯಾಣ ದಾಖಲೆಗಳಿಲ್ಲದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಜೆಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ 'ಸಮಾ ಟಿವಿ' ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಫಾರೇನ್ ಆಕ್ಟ್ ನ ಪರಿಚ್ಛೇದ 14ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

English summary

Indian national arrested in Islamabad allegedly over incomplete travel documents, case filed under Article 14 of the Foreign Act and the man has been transferred to jail on judicial remand.