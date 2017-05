ಅಮೆರಿಕ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳ ವಶದಲ್ಲಿದ್ದ ಭಾರತೀಯನ ಸಾವು

ಸೂಕ್ತ ದಾಖಲೆಯಿಲ್ಲದೆ ಬಂಧಿತರಾಗಿದ್ದ ಅತುಲು ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿಸಿದರೂ ಅವರು ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ಮೃತ ಪಟ್ಟರು ಎನ್ನುತ್ತಿವೆ ಅಮೆರಿಕದ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು.

Friday, May 19, 2017, 12:55 [IST]

The Indian named Atul Kumar (58) who was detained in Atlanta, for not having proper documents for his arrival to the state, died in custody. Department of Immigration officials clarified that Atul was suffering from lungs problem and died in a hospital.