ಸೊಮಾಲಿಯಾ ಕಡಲ್ಗಳ್ಳರಿಂದ ಭಾರತದ ಹಡಗು ಹೈಜಾಕ್

ಈ ಹಡಗಿನ ಹೆಸರನ್ನು 'ಅಲ್ ಕೌಶರ್' ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ದುಬೈನಿಂದ ಹೊರಟಿದ್ದ ಈ ಹಡಗು, ಯೆಮನ್ ಅಲ್ ಮುಕಾಲಾ ಬಂದರಿನ ಕಡೆಗೆ ಸಾಗುತ್ತಿತ್ತು.

English summary

The Somali pirates have hijacked an Indian cargo ship with 11 crew members on board. The ship named ‘Al Kaushar’ was on its way to Al Mukala port in Yemen from Dubai. The incident took place on April 1st, but now the matter came into the light.