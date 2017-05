ಜನಾಂಗೀಯ ದ್ವೇಷ: ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಚಾಲಕನ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ

ಶುಕ್ರವಾರ ರಾತ್ರಿ 10: 30ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಕಾರನ್ನು ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಪಡೆದ ದಂಪತಿ ತಾಸ್ಮೇನಿಯಾದಿಂದ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಿದ ದಂಪತಿ, ಕಾರು ಚಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಪದೇ ಪದೇ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯುತ್ತಿದ್ದನ್ನು ಆಕ್ಷೇಪಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಭಾರತ ಮೂಲದ ಚಾಲಕನಿಗೆ ಥಳಿತ

Subscribe to Oneindia Kannada

Story first published: Monday, May 22, 2017, 15:31 [IST]

English summary

An Indian cab driver is in hospital after being assaulted in Australia's Tasmania by a couple who also screamed racist slur. The driver said he had picked up the couple on Friday night around 10.30 pm and was heading to a McDonald's drive-thru. While traveling the incident happened.