ಯುಎಸ್ ಸರ್ಜನ್ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ವಿವೇಕ್ ಮೂರ್ತಿ ಪದಚ್ಯುತಿ

ಪದಚ್ಯುತಿ ಬಗ್ಗೆ ಶನಿವಾರ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಉಪ ಸರ್ಜನ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿದ್ದ ರಿಯರ್ ಅಡ್ಮಿರಲ್ ಸಿಲ್ವಿಯಾ ಟ್ರೆಂಟ್ ಆ್ಯಡಮ್ಸ್ ಅವರನ್ನು ನೂತನ ಸರ್ಜನ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ನೇಮಿಸಲಾಗಿದೆ.

English summary

Vivek Murthy, the first Indian-American appointed by the Obama regime as the Surgeon General, has been dismissed by the Trump administration to bring new leadership to the vital public health sector.