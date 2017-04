ಕೆಲಸದಾಕೆಯನ್ನು ನಾಯಿಗಿಂತ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ 87 ಲಕ್ಷ ರು ದಂಡ

ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ಅಮೆರಿಕದ ಮಹಿಳಾ ಸಿಇಒ ತನ್ನ ಮನೆಗೆಲಸದಾಕೆಯನ್ನು ನಾಯಿಗಿಂತ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ 1,35,000 ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ (ಎಂಬತ್ತೇಳು ಲಕ್ಷ ರುಪಾಯಿ) ಪರಿಹಾರ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಕೋರ್ಟ್ ಸೂಚಿಸಿದೆ

Story first published: Thursday, April 20, 2017, 14:21 [IST]

English summary

An Indian-American woman CEO has been ordered to pay a hefty amount of $135,000 to her former domestic worker from India after a probe by the US Labour Department found that she underpaid the employee and mistreated her.