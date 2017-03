ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯನ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ

ಪೀಟ್ಸ್ ಬರ್ಗ್ ನ ಸೌತ್ ಹಿಲ್ಸ್ ವಿಲೇಜೇ ನಲ್ಲಿರುವ ರೆಡ್ ರಾಬಿನ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಜೆಫ್ರೆ ಅರೆನ್ ಬರ್ಗಿಸ್ ಎಂಬಾತನಿಂದ ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ಅಂಕುರ್ ಮೆಹ್ತಾ ಎಂಬುವರ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ.

English summary

A United States man has been indicted on a hate crime charge for assaulting an Indian-origin man and hurling racial slurs, mistaking him for a Muslim.