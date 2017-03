ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯ ಸುದ್ದಿ: 'Happy living'ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ, ಪಾಕ್ ಗಿಂತ ಕಳಪೆ !!

ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ, ಸುಸ್ಥಿರತೆ, ಸೌಹಾರ್ದತೆ, ಪ್ರೀತಿ, ವಿಶ್ವಾಸ, ದ್ವೇಷದ ದಳ್ಳುರಿಯಲ್ಲಿ ರಕ್ತಪಾತವಾಗದಿರುವುದು ಮುಂತಾದ ವಿಚಾರಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಈ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ.

English summary

India ranked a low 122 on a list of the world's happiest countries published under a UN initiative, dropping four slots from last year and coming behind China, Pakistan, Nepal and Iraq.