ಪಾಕ್ ಗೆ ಅಮೆರಿಕ ನಿರ್ಬಂಧ ವಿಚಾರ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ ಇಮ್ರಾನ್ ಖಾನ್

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಬುದ್ಧಿಜೀವಿಗಳು ಸ್ವದೇಶದಲ್ಲೇ ಉಳಿಯುವಂತಾಗಲಿದೆ ಎಂಬುದು ಖಾನ್ ಆಲೋಚನೆ

English summary

Pakistan's political party Pakistan Tehrik-e-insaf (PTI) leader Imran Khan welcomes Donald Trump's intension to change visa rules for Pakistan. If Trump implement new rules it will be a favour for Pakistan, Khan says.