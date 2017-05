ಕುಲಭೂಷಣ್ ಜಾಧವ್: ಪಾಕ್ ಮನವಿ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ ಕೋರ್ಟ್

ಕುಲಭೂಷಣ್ ಜಾಧವ್ ಮರಣ ದಂಡನೆ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಐಸಿಜೆ ಕೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಜಾಧವ್ ತಪ್ಪೊಪ್ಪಿಕೊಂಡಿರುವುದರ ವೀಡಿಯೊ ಪ್ರಸಾರಕ್ಕೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕೇಳಿಕೊಂಡಿತು. ಆದರೆ ಈ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಐಸಿಜೆ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದೆ.

English summary

Arguments have commenced before the International Court of Justice on the Kulbhushan Jadhav case. India is being represented by senior advocate Harish Salve. The registrar began by reading out India's plea. Moazzam Ahmed Khan, Pakistan's ambassador to the UAE who according to television channels is close to the ICJ judge is also present at the hearing.