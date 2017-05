ಕುಲಭೂಷಣ್ ಜಾಧವ್ ಪ್ರಕರಣ: ಗುರುವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3.30ಕ್ಕೆ ತೀರ್ಪು

ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಸೇನಾ ಕೋರ್ಟ್ ಕುಲಭೂಷಣ್ ಜಾಧವ್ ಗೆ ಗಲ್ಲು ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಿರುವ ವಿರುದ್ಧ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೋರ್ಟ್ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿತ್ತು ಭಾರತ. ಆ ಪ್ರಕರಣದ ತೀರ್ಪು ಮೇ ಹದಿನೆಂಟರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3.30ಕ್ಕೆ ಪ್ರಕಟವಾಗಲಿದೆ

Subscribe to Oneindia Kannada

Story first published: Wednesday, May 17, 2017, 18:29 [IST]

English summary

The International Court of Justice will pronounce it verdict in the Kulbhushan Jadhav case on Thursday at 3.30 pm. The ICJ at The Hague had reserved orders earlier this week.