ಏಪ್ರಿಲ್ 19ರಂದು ಭೂಮಿ ಸಮೀಪ ಹಾದು ಹೋಗಲಿದೆ ಕ್ಷುದ್ರ ಗ್ರಹ

ಕ್ಷುದ್ರ ಗ್ರಹವೊಂದು ಏಪ್ರಿಲ್ 9ರಂದು ಭೂಮಿಯ ಸಮೀಪದಿಂದ ಹಾದು ಹೋಗಲಿದ್ದು ಯಾವುದೇ ಅಪಾಯ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ 2014JO25 ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದು, 2014ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗೆ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು.

English summary

Huge asteroid is just pass by earth on April 9. Astronomers says that it is potentially hazardous, but there's nothing to worry.