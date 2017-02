'ನನಗೆ ಉತ್ತರ ಬೇಕು' ಟ್ರಂಪ್ ಗೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಪತ್ನಿಯ ಬೇಡಿಕೆ

"ನಾವು ಇಲ್ಲಿಗೆ (ಅಮೆರಿಕಾ) ಸೇರಿದವರಾ?” ಎಂದು ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಕೊಲೆಯಾದ ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಕುಚಿಭೋತ್ಲಾ ಪತ್ನಿ ಸುನಾಯಾನಾ ದುಮಾಲ ಅಲ್ಲಿನ ಸರಕಾರವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

Story first published: Saturday, February 25, 2017, 15:05 [IST]

English summary

Sunayana Dumala, the wife of Indian engineer Srinivas Kuchibhotla, who was shot dead in an apparent hate crime by at a bar in Olathe city, has questioned that “do we belong here” in a news conference organized by Garmin where Srinivas worked