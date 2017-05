ಭಾರತ- ನೇಪಾಳ ಗಡಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶಂಕಿತ ಉಗ್ರನ ಬಂಧನ

ಭಾರತ- ನೇಪಾಳ ಗಡಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶಂಕಿತ ಉಗ್ರನೊಬ್ಬನನ್ನು ಭಾನುವಾರ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಪಾಸ್ ಪೋರ್ಟ್ ಹೊಂದಿರುವ ಈತ ಹಿಜ್ಬುಲ್ ಮುಜಾಹಿದ್ದೀನ್ ಸಂಘಟನೆಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.

#FLASJ Sashastra Seema Bal apprehends a Hizb-ul-Mujahideen terrorist trying to sneak into India from Nepal, residing in Pakistan since 2003 pic.twitter.com/oNBQGebdpA

English summary

Sashastra Seema Bal on Sunday apprehended a Hizb-ul-Mujahideen terrorist trying to sneak into India from Nepal. According to reports, Naseer Ahmed alias Sadiq was residing in Pakistan since 2003.