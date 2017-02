ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೀನ್ ಉಗ್ರನನ್ನು ಕೊಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಸೈನಿಕನಿಗೆ ಜೈಲು!

ಐತಿಹಾಸಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ವೈರಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೀನ್ ಉಗ್ರನನ್ನು ಕೊಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಸೈನಿಕನಿಗೆ ಅಲ್ಲಿನದೇ ನ್ಯಾಯಾಲಯ 18 ತಿಂಗಳ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಿದೆ.

English summary

In a historic judgement An Israeli soldier Elor Azaria who shot and killed a wounded Palestinian has been sentenced to 18 months in prison for manslaughter.