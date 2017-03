ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಕೊಳಲನ್ನೂದುವ ಚಿತ್ರವನ್ನೇ ಹೋಲುವಂತಿರುವ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೊಳಲಿನ ಬದಲಿಗೆ ಮಿತ್ ಪೈಪ್ (ಧೂಮಪಾನ) ಸೇದುವಂತೆ ಮಾಡಿರುವುದು ಹಿಂದೂಗಳ ಕೋಪಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

English summary

The Universal Society of Hinduism is calling for the withdrawal of an art exhibit in Sydney over a piece that reportedly depicts the Hindu deity Krishna with a meth pipe. ಸಿಡ್ನಿ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಅವಹೇಳನ ಕಲಾಕೃತಿ: ಹಿಂದೂಗಳು ಗರಂ