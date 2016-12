ಟರ್ಕಿಯ ಅಮೆರಿಕಾ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿಗೆ ಬಂದೂಕುಧಾರಿ ನುಗ್ಗಲು ಯತ್ನ

ಟರ್ಕಿ ದೇಶದ ಅಂಕಾರದಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾ ರಾಯಭಾರಿಯ ಹತ್ಯೆಯಾದ ಕೆಲ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿಗೆ ನುಗ್ಗಲು ಬಂದೂಕುಧಾರಿಯೊಬ್ಬ ಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಆತನನ್ನು ಬಂಧಿಸಲು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

Story first published: Tuesday, December 20, 2016, 12:58 [IST]

English summary

AN armed gunman has been arrested after attempting to enter the US embassy in Ankara with a weapon just hours after a Russian ambassador was assassinated.