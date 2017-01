ಕೆನಡಾ ಮಸೀದಿಯಲ್ಲಿ ಗನ್ ಫೈರ್: ಐವರ ಸಾವು

ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕೆನಡಾದಲ್ಲಿ ಮತಾಂಧ ಕೃತ್ಯಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಕ್ಯೂಬೆಕ್ ಮಸೀದಿ ದಾಳಿ ಇದಕ್ಕೊಂದು ತಾಜಾ ಉದಾಹರಣೆಯಷ್ಟೇ.

Five people were killed after gunmen opened fire in a Quebec City mosque during evening prayers. Earlier, a witness told Reuters that up to three gunmen fired on about 40 people inside the Quebec City Islamic Cultural Center.