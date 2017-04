ಗೂಗಲ್‌ ಸಿಇಒ ಸುಂದರ್‌ ಪಿಚೈ 2016ರ ವಾರ್ಷಿಕ ವೇತನ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತೆ?

ಭಾರತದ ಚೈನ್ನೈ ಮೂಲದ 44 ವರ್ಷದ ಗೂಗಲ್‌ ನ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿ (ಸಿಇಒ) ಸುಂದರ್‌ ಪಿಚೈ ಅವರ ವಾರ್ಷಿಕ ವೇತನ ದುಪ್ಪಟ್ಟಾಗಿದೆ.

Story first published: Sunday, April 30, 2017, 10:58 [IST]

English summary

Google's 44-year-old India-born CEO Sundar Pichai received nearly US $200 million in compensation last year, double the amount he got in 2015.