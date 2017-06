ಪ್ರಿಯಕರನ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಯ್ತು ಯುಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಹುಚ್ಚು

ಮಿನ್ನೇಸೋಟ(ಅಮೆರಿಕ), ಜೂನ್ 29: ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನಲ್ಲಿ ಅಪಾಯಕಾರಿ ವಿಡಿಯೋವೊಂದನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಹುಚ್ಚಿಗೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ಸಾವಿಗೀಡಾದ ಘಟನೆ ಅಮೆರಿಕದ ಮಿನ್ನೇಸೋಟದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.

ತನ್ನ ಎದೆಗೆ ಪುಸ್ತಕವೊಂದನ್ನು ಅಡ್ಡ ಹಿಡಿದು, ಪುಸ್ತಕಕ್ಕೆ ಗುಂಡು ಹೊಡೆಯುವಂತೆ ಪೆಡ್ರೋ ರುಯಿಜ್(22) ಎಂಬಾತ ತನ್ನ ಪ್ರೇಯಸಿ ಮೊನಾಲಿಸಾ ಪೆರೇಜ್ (19) ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಇಬ್ಬರೂ ಅಪಾಯಕಾರಿ ವಿಡಿಯೋವೊಂದನ್ನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಟ್ವೀಟ್ ಸಹ ಮಾಡಿದ್ದರು.

ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿ, ಮಗುವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಮೊನಾಲಿಸಾ ತನ್ನ ಪ್ರಿಯತಮನ ಮಾತಿನಂತೆಯೇ ಆತ ಹಿಡಿದ ಪುಸ್ತಕಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಿಟ್ಟು ಗುಂಡುಹಾರಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ಆದರೆ ಗುಂಡು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ತೂರಿ ಪೆಡ್ರೋನ ಎದೆಯನ್ನೂ ಸೀಳಿದೆ! ಇದರಿಂದ ದಿಗ್ಭ್ರಾಂತಳಾದ ಮೊನಾಲಿಸಾ ತಕ್ಷಣವೇ ಆತನನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿಸಿದ್ದರೂ, ಆತ ಸಾವಿಗೀಡಾಗಿದ್ದಾನೆಂದು ವೈದ್ಯರು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Me and Pedro are probably going to shoot one of the most dangerous videos ever😳😳 HIS idea not MINE🙈