ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ಕೊಲಂಬೋ ಹಾಗೂ ವಾರಣಾಸಿ ಮಧ್ಯೆ ವಿಮಾನ: ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ

ವಾರಣಾಸಿ-ಕೊಲಂಬೋ ಮಧ್ಯೆ ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ಈ ವರ್ಷದ ಆಗಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ವಿಮಾನ ಯಾನ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಕೊಲಂಬೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು

Subscribe to Oneindia Kannada

Story first published: Friday, May 12, 2017, 12:22 [IST]

English summary

From August this year, Air India will operate direct flight between Colombo and Varanasi, will ease travel to the land of Buddha, PM Narendra Modi said in Colombo on Friday.