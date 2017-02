ಶಾಪಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ಹೊತ್ತುರಿದ ವಿಮಾನ, ಐವರು ಸಾವು

ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಮೆಲ್ಬೋರ್ನ್ ಸಮೀಪ ಭೀಕರ ವಿಮಾನ ದುರಂತ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಕಳೆದ ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷದಲ್ಲೇ ದೊಡ್ಡ ಅಪಘಾತ ಇದು ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ದುರ್ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಐವರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ತನಿಖೆಗೆ ಆದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ

Five people have died as a result of Victoria's worst civil aviation accident in 30 years, after a plane crashed into a shopping centre near Melbourne's Essendon Airport