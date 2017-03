ಕೊರಿಯಾದ ಚೊಚ್ಚಲ ಮಹಿಳಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೋರ್ಟ್ ಕಿತ್ತೊಗೆದಿದ್ಯಾಕೆ?

ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದ ಚೊಚ್ಚಲ ಮಹಿಳಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆಯನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಬಲಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಐತಿಹಾಸಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಪಾರ್ಕ್ ಗ್ಯುಯೇನ್ ಹ್ಯೆರನ್ನು ಅಲ್ಲಿನ ಕೋರ್ಟ್ ವಜಾ ಮಾಡಿ ಆದೇಶ ನೀಡಿದೆ.

English summary

South Korea's apex court has issued a verdict to remove President Park Geun-hye from office over a corruption scandal. First time in the history a South Korean president has been ousted before the end of their term since democracy replaced dictatorship in the late 1980s.