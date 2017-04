60 ಸೆಕೆಂಡ್ ಗಳಲ್ಲಿ 7 ಬರ್ಗರ್ ತಿಂದು ಗಿನ್ನಿಸ್ ದಾಖಲೆ ಮಾಡಿದ!

ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ನಿಯಮಗಳನುಸಾರ, ಸ್ಪರ್ಧಾಳು ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಒಂದು ಬರ್ಗರ್ ಮಾತ್ರ ತಿನ್ನುವ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಬರ್ಗರ್ ತಿನ್ನುವಾಗ ಎರಡೂ ಕೈಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವಂತಿರಲಿಲ್ಲ.

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

A new Guinness World Record has been set in Philippines where a 24-year-old won the title for the most hamburgers eaten in one minute after gobbling down five 107-gram patties in 60 seconds.