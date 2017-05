ಉಗ್ರರ ಮೇಲೆ ಪತ್ತೆದಾರಿಕೆ ಮಾಡಲು ಹೋಗಿ ಉಗ್ರನನ್ನೇ ಮದ್ವೆ ಆದಳು!

ಐಎಸ್ಐಎಸ್ ಉಗ್ರರ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಡಲು, ಅವರ ಚಲನವಲನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬೇಹುಗಾರಿಕೆ ನಡೆಸಲು 2015ರಲ್ಲಿ ಈಕೆಯನ್ನು ನೇಮಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

An FBI translator who was hired to spy on a German member of the ISIS group instead apparently grew attracted to him and snuck off to Syria to get married.