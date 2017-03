ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ತಡೆಗೆ ಫೇಸ್ ಬುಕ್ ನಿಂದ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ

ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಫೇಸ್ ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ 40 ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಒಬ್ಬರಂತೆ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ವೀಡಿಯೊ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿರುವ ಫೇಸ್ ಬುಕ್ ಇದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ.

English summary

Renowned social media site Face book has announced that it will be launching a new kind of Artificial Intelligent tool via its app, which will help to prevent the on going bad culture of telecasting live suicide videos using facebook by youths worldwide.