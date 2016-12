ಮೆಕ್ಸಿಕೋ ಪಟಾಕಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದುರಂತ, ಕನಿಷ್ಠ 26 ಮಂದಿ ಸಾವು

ಮೆಕ್ಸಿಕೋ ಪಟಾಕಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ ಮಸ್ ಹಾಗೂ ಹೊಸ ವರ್ಷಾಚರಣೆ ನಿಮಿತ್ತ ಮಾರಾಟ ಜೋರಾಗಿತ್ತು. ಗ್ರಾಹಕರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದ ಸಮಯದಲ್ಲೇ ಪಟಾಕಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಭಾರೀ ಅನಾಹುತ ಸಂಭವಿಸಿದೆ

English summary

A massive explosion gutted Mexico's biggest fireworks market Tuesday, killing at least 26 people and injuring 70, authorities said.