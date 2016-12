ವಿಕಾಸವಾದ ನಿಜ, ದೇವರೇನೂ ಮಾಂತ್ರಿಕನಲ್ಲ: ಪೋಪ್

ಡಾರ್ವಿನ್ನಿನ ವಿಕಾಸವಾದ ಮತ್ತು ಬಿಗ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು ನಿಜ. ಜಗತ್ತು ದೇವರ ಸೃಷ್ಟಿ ಎನ್ನಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ದೇವರೇನು ಮಾಂತ್ರಿಕನಲ್ಲ ಎಂದು ಕ್ರೈಸ್ತರ ಪರಮೋಚ್ಚ ಧರ್ಮಗುರು ಪೋಪ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.

English summary

The theory of evolution and the big bang are real, and God is not “a magician with a wand”, Pope Francis declared at the Pontifical Academy of Sciences.