ಹಿಂದುತ್ವ ಅಲೆಗೆ ಬೆಚ್ಚಿಬಿದ್ದಿದೆಯೇ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ?

ಭಾರತದೆಲ್ಲೆಡೆ ಹಿಂದುತ್ವ, ಹಿಂದೂ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಚಿಂತನೆಗಳು ಹರಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತ, ತೊಡೆ ತಟ್ಟಿ ನಿಲ್ಲಬಹುದು ಎಂಬುದು ಸದ್ಯದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

English summary

Pakistan's nuclear experts are worried, of course, about signals emerging from New Delhi that it might be reconsidering its 'no first use' of nukes policy. " extremist Hindutva agenda of the Bharatiya Janata Party government", said a retired Pakistani general, awn reported today.