ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಚುನಾವಣೆ: ಪ್ರೇಮಿಗಳ ದೇಶಕ್ಕೆ ಅಪರೂಪದ ಪ್ರೇಮಿಯೇ ಅಧ್ಯಕ್ಷ

ಮ್ಯಾಕ್ರನ್ ವಯಸ್ಸು 39 ಆದರೆ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಬ್ರಿಝಿತ್ ತ್ರೋನ್ಯಾ ವಯಸ್ಸು 64. ಬ್ರಿಝಿತ್ ತ್ರೋನ್ಯಾ ಮತ್ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ, ಮ್ಯಾಕ್ರನ್ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಶಿಕ್ಷಕಿ.

English summary

Emmanuel Macron was elected president of France on Sunday. Macron, the 39 year old former investment banker, who served for two years as economy minister will now become France's youngest leader since Napoleon.