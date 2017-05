ನಾಯ್ಡು ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಆಗ್ರಹ, ಅನಾಮಿಕ ಇಮೇಲ್ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಅವಾಂತರ

ಅಮೆರಿಕದ ಇರ್ವಿಂಗ್‌ ನಗರಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿರುವ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಚಂದ್ರಬಾಬು ನಾಯ್ಡು ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಅನಾಮಿಕ ಇಮೇಲ್ ಕಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ನಾಯ್ಡು ಇದ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋದ ಪೊಲೀಸರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಮುಂದೆ ಓದಿ...

English summary

Anonymous emails asking Mayor of Irving, Texas Mr.Beth Van Duyne to arrest Andhra Pradesh Chief Minister Nara Chandrababu Naidu who is on visit to that city has created a major flutter. Naidu is in the US for a week on an official tour.