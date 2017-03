2011ರ ಹತ್ಯಾಕಾಂಡ: ಈಜಿಪ್ಟ್ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹೋಸ್ನಿ ಆರೋಪ ಮುಕ್ತ

ಆರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಹೋಸ್ನಿ ಪದಚ್ಯುತಿಗಾಗಿ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ನಡೆದಿದ್ದ 18 ದಿನಗಳ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ರ್ಯಾಲಿಯ ವೇಳೆ ನಡೆದ ಹಿಂಸಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 200ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಸಾವಿಗೀಡಾಗಿದ್ದರು.

English summary

Egypt's former president Hosni Mubarak has been acquitted in case of conspiring in the killing of more than 200 people during the protest against him in 2011. This judgement came on thursday (March 3, 2017) by the Supreme Court of Egypt.