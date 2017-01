'ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ನಿರ್ಬಂಧ' ನಿಯಮದ ಎಫೆಕ್ಟ್- ಆಫ್ಟರ್ ಎಫೆಕ್ಟ್!

ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೋಲ ಕಲ್ಲೋಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿರುವ ಪ್ರವೇಶ ನಿರ್ಬಂಧ ನೀತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣಾತ್ಮಕವಾದ ಲೇಖನ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿದ್ದರ ಅರ್ಥವನ್ನು ಎಳೆಎಳೆಯಾಗಿ ಬಿಡಿಸಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕಿಶೋರ್ ನಾರಾಯಣ್

English summary

US President Donald Trump signed an executive order last week barring foreign nationals from 7 Muslim countries from entering the US. This move by the President was seen as being anti-Muslim. The order has resulted in large scale chaos not only in the US but also around the world.