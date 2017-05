ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಭೂಕಂಪ, 8 ಮಂದಿ ಸಾವು

ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರದಂದು ಭಾರಿ ಭೂಕಂಪ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಕ್ಸಿನ್ ಜಿಯಾಂಗ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಭೂಕಂಪಕ್ಕೆ 8 ಮಂದಿ ಬಲಿಯಾಗಿದ್ದು, 20 ಮಂದಿ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

English summary

A moderate earthquake that struck close to the earth’s surface killed eight people and injured more than 20 others in far western China on Thursday,