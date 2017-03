ಟ್ರಂಪ್ ಮುಖಕ್ಕೆ ಮಸಿ ಬಳೆದ ನ್ಯಾಯಾಲಯ, 'ಟ್ರಾವೆಲ್ ಬ್ಯಾನ್'ಗೆ ತಡೆ

6 ಮುಸ್ಲಿಂ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ಅಮೆರಿಕಾ ಪ್ರವೇಶ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿನ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ತಡೆ ಒಡ್ಡಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಅಲ್ಲಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೇ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಸಡ್ಡು ಹೊಡೆದಿದೆ.

English summary

Donald Trump's comments suggests religious bias, a federal judge had said while lifting the travel ban. A federal judge in Hawaii on Thursday blocked US president Donald Trump's new travel ban. The order came up hours before the ban was set to go into effect.