ಮುಸ್ಲಿಂ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಅಮೆರಿಕ ನಿಷೇಧ: ಅಪೀಲು ಹಿಂಪಡೆದ ಟ್ರಂಪ್

ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದ ಏಳು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಅಮೆರಿಕ ಪ್ರವೇಶ ನಿಷೇಧದ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ತೀವ್ರ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತವಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ನೀತಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ ಟ್ರಂಪ್.

Story first published: Friday, February 17, 2017, 8:24 [IST]

English summary

US President Donald Trump said he will issue a new version next week of his executive order banning citizens of seven mostly Muslim countries and all refugees from travelling to the United States.