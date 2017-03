ಮೆರಿಟ್ ಆಧಾರಿತ ವಲಸೆಗೆ ಟ್ರಂಪ್ ಒಲವು, ಇದು ಭಾರತದ ಗೆಲುವು

ವಲಸೆ ನೀತಿ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಂಡ ಉಗುಳುತ್ತಿದ್ದ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಇದೀಗ ಮೆದುವಾದಂತಿದೆ. ಅವರು ಪ್ರಸ್ತಾವಿಸಿರುವ ಮೆರಿಟ್ ಆಧಾರಿತ ವಲಸೆ ನೀತಿ ಖಂಡಿತಾ ಭಾರತದಂತಹ ದೇಶಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲಕಾರಿಯಾಗುವಂತಿದೆ

Subscribe to Oneindia Kannada

Story first published: Wednesday, March 1, 2017, 17:08 [IST]

English summary

US President Donald Trump on Wednesday called for adopting a merit-based immigration system that could benefit high-tech professionals from countries like India.