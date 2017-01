ಅಮೆರಿಕ- ಮೆಕ್ಸಿಕೋ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ!

ಯುಎಸ್ -ಮೆಕ್ಸಿಕೋ ಗಡಿಯಿಂದ ಅಕ್ರಮ ವಲಸಿಗರು, ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯ ಮಾಫಿಯಾದವರು ನುಗ್ಗುವುದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 3200 ಕಿ.ಮೀ. ಉದ್ದದ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಅಮೆರಿಕ ಮುಂದಾಗಿದೆ

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

US President Donald Trump on Wednesday signed immigration actions and an order to build a wall along the US-Mexico border.