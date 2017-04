ವಿದೇಶಿಗರಿಗೆ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಅನುಕೂಲ ಮಾಡುವ ಎಚ್ 1 ಬಿ ವೀಸಾ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ತಾವು ಮಾಡಿರುವ ಭಾರೀ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳಿಗೆ ಬುಧವಾರ ಸಹಿ ಹಾಕಿದ ನಂತರ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದ ಟ್ರಂಪ್.

English summary

Seeking to carry out a campaign pledge to put "America First," America President Donald Trump signed an executive order on the H-1B visa program.