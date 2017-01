LIVE: ವೈಟ್ ಹೌಸ್ ನಲ್ಲಿ ಟ್ರಂಪ್ ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರಿದ ಒಬಾಮ

ಜನವರಿ 20- ಈ ದಿನ ಅಮೆರಿಕ ಪಾಲಿಗೆ ಮುಂದಿನ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳು. ಏಕೆಂದರೆ ಬರಾಕ್ ಒಬಾಮ ಆಡಳಿತ ಅವಧಿ ಮುಗಿದು, ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಗಾದಿ ಏರುತ್ತಾರೆ. ಮುಂದಿನ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪದವಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಸಮಾರಂಭದ ನೇರ ಮಾಹಿತಿಗಳು ನಿಮ್ಮೆದುರಿಗಿವೆ.

ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ನ ವೈಟ್ ಹೌಸ್ ಮೇಲೆ ಇಂದು ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಕಣ್ಣು ನೆಟ್ಟು ಕುಂತಿವೆ. ಯಾರು ಬಂದರು, ಏನಾಯಿತು ಮತ್ತಿತರ ವಿವರಗಳು ನಿಮ್ಮೆದುರಿಗೆ ಸಿಗಲಿವೆ. ಕೈ ಬೆರಳ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ನಿಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ. ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್-ಅಮೆರಿಕದ ನಲವತ್ತೈದನೇ ಅಧ್ಯಕ್ಷ. ಪದವಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಸಮಾರಂಭದ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣದ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

* ವೈಟ್ ಹೌಸ್ ನಲ್ಲಿ ಟ್ರಂಪ್ ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರಿದ ಒಬಾಮ

* ವೈಟ್ ಹೌಸ್ ಗೆ ಬಂದ ಮೈಕ್ ಪೆನ್ಸ್ ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರಿದ ಜೋ ಬಿಡೆನ್ ದಂಪತಿ

* ಅಮೆರಿಕನ್ನರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಿ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಓವಲ್ ಹೌಸ್ ನಿಂದ ಹೊರಟ ಬರಾಕ ಒಬಾಮ

* ಸೇಂಟ್ ಜಾನ್ ಚರ್ಚ್ ನಿಂದ ವೈಟ್ ಹೌಸ್ ಗೆ ಹೊರಟ ಟ್ರಂಪ್

* ಬರಾಕ್ ಒಬಾಮರನ್ನು ವೈಟ್ ಹೌಸ್ ನಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡಲಿರುವ ಟ್ರಂಪ್ ದಂಪತಿ

* ಲಂಡನ್, ಗ್ಲಾಸ್ಗೋ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾರಿಸ್ ನಲ್ಲಿ ಟ್ರಂಪ್ ವಿರೋಧಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ

* ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ನನ್ನ ಜೀವನದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಗೌರವ: ಬರಾಕ್ ಒಬಾಮ

It's been the honor of my life to serve you. You made me a better leader and a better man.