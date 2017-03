ಯುಎಸ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಭಾಷಣ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು ಕಾನ್ಸಾಸ್ ಶೂಟಿಂಗ್, ವಲಸೆ ನೀತಿ, ಉದ್ಯೋಗ, ಆರೋಗ್ಯ ಇನ್ನಿತರ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರು.

Story first published: Wednesday, March 1, 2017, 8:14 [IST]

English summary

US President Donald Trump on Tuesday in his first speech to the Congress recalled the attack on the Jewish cemetery and the shooting incident in Kansas and said,Am here to deliver a message of unity and strength